Adoption du projet de loi définissant les modalités de l'exception d'inconstitutionnalité

ALGER- Le projet de loi organique fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité a été adopté lundi par l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière tenue sous la présidence, Said Bouhadja, président de cette institution et en présence du ministre de la Justice, Grade des sceaux, Tayeb Louh et du ministre des Relations avec le Parlement.