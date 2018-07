Destruction de 2 casemates pour groupes terroristes à Skikda (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Zouit, wilaya de Skikda/5 RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 24 juin 2018, deux (02) casemates pour les groupes terroristes, contenant des denrées alimentaires et divers objets", précise la communiqué.

En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l’ANP a arrêté, à Ghardaïa/4 RM, un individu en possession d’un fusil de chasse et un pistolet de fabrication artisanale, tandis que d’autres détachements ont intercepté quatre (04) narcotrafiquants africains en leur possession (1.400) comprimés psychotropes à Bordj Badji Mokhtar/6 RM, et saisi un véhicule tout-terrain et une quantité de denrées alimentaires à In Guezzam", selon la même source.

D’autre part, des Garde-côtes ont arrêté, à El-Kala/5 RM, deux (02) individus en possession d’équipements de pêche illicite de corail et de plongée sous-marine, alors que (95) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été interceptés à In Amenas, Laghouat et Tlemcen.