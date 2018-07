Afrique: la société civile appelée à se mobiliser pour relever les défis

ALGER - Les organisations africaines de la société civile sont appelées "à ouvrir les canaux de communication et à lier des contactes afin de relever les différents défis socio-économiques qui se posent au continent africain", a affirmé le président du comité préparatif de la 2ème Conférence internationale des ONG africaines, membres du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), Ali Sahli.

Dans une à l'APS en marge des travaux d'une rencontre de sensibilisation avec les représentants des Collectifs des étudiants étrangers africains en Algérie, et les membres du comité des africains résidant en France (amis de l'Algérie), M. Sahli qui est également président de l'Association nationale des Echanges entre jeunes (ANEJ), a affirmé que cette rencontre vise à établir des ponts pour la coopération et la complémentarité dans tous les domaines entre les représentants de la société civile en Afrique et les communautés africaines résidant à l'étranger.

Il a ajouté que son association et ses homologues africaines et les différentes associations de la société civile, œuvrent à l'établissement de canaux de communication et de contacts "en permanence" pour élargir la solidarité africaine en "élaborant une stratégie d'action commune afin de trouver des solutions adéquates aux crises que connaissent les pays africains, tels que le terrorisme, la violence, l'immigration illégale, le chômage et la pauvreté ainsi que les problèmes liés à la santé".

"Les positions de l'Algérie qui s'apprête à célébrer le 56ème anniversaire de son indépendance, restent inchangées à l'égard de l'Afrique" (Ali Sahli)

Le même responsable a rappelé "que les positions de l'Algérie qui s'apprête à célébrer le 56ème anniversaire de son indépendance, restent inchangées à l'égard de l'Afrique", ajoutant qu'elle poursuivra sa politique de solidarité avec les pays africains.

Cette rencontre organisée au siège de l'ANEJ, et à laquelle ont pris part des représentants des Collectifs des étudiants étrangers africains en Algérie (plus de 34.000 étudiants actuellement), été une occasion d'écouter leurs préoccupations relatives notamment à l'emploi après la fin des études et leur contribution au développement de leurs pays.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 2ème Conférence internationale des ONG africaines, membres du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), qui se tiendra du 19 au 21 novembre prochain, à Alger.