Ethiopie- Erythrée : L’Algérie se félicite de l’évolution positive

ALGER - L’Algérie s'est félicitée samedi de "l’évolution positive enregistrée récemment dans les relations entre l’Ethiopie et l’Erythrée", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Dans ce cadre, elle accueille avec satisfaction la décision des hautes autorités éthiopiennes de mettre en œuvre pleinement l’accord d’Alger, signé le 12 décembre 2000, ainsi que les conclusions de la Commission sur la démarcation de la frontière. Dans le même temps, elle salue la réaction positive de l’Erythrée qui a marqué sa disponibilité à renouer le dialogue avec son voisin éthiopien", a ajouté M. Benali.

De tels développements "encourageants qui méritent tout l’appui de la communauté internationale sont de nature à contribuer au règlement définitif du conflit frontalier qui oppose les deux pays", a-t-il souligné.

En sa qualité de médiateur, l’Algérie "se réjouit de cette disponibilité nouvelle de l’Ethiopie et l’Erythrée et les exhorte à poursuivre résolument dans cette démarche d’apaisement. Dans cette optique, l’Algérie réitère sa volonté et sa disponibilité d’accompagner les deux pays frères dans la voie du parachèvement du processus de paix", dira-t-il.

"Elle considère, enfin, que la normalisation de leurs relations bilatérales contribuera à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région de la Corne d’Afrique et favorisera le développement et la prospérité économiques des deux peuples frères", a conclu M. Benali Cherif.