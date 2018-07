Affaire de la cocaïne: l'Algérie vit une agression à travers la drogue  

ALGER- L'Algérie "vit une agression à travers la drogue et beaucoup de quantités sont interceptées", grâce à la mobilisation de l'armée et des autres services de sécurité, a affirmé samedi à Alger, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia.

"Lorsqu'on voit le flot de drogue qui s'abat sur nos frontières de plusieurs destinations, nous considérons que nous ne sommes pas dans l'excès de qualifier cela d'une agression", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à l'issue des travaux du Conseil national du parti, relevant que "grâce à Dieu et à la mobilisation de l'Armée nationale populaire (ANP) et les autres services de sécurité beaucoup de quantités sont interceptées".

M.Ouyahia a souligné que "la société algérienne a montré sa fermeté et son unité et les citoyens sont unis quand il s'agit des intérêts du pays, donc on tente de la pourrir de l'intérieur avec la drogue qui est une arme qui attaque d'abord notre jeunesse".

Le SG du RND a indiqué que son parti a, dans sa résolution sanctionnant les travaux du Conseil national, rappelé sa position "qui n'est pas nouvelle et qui est doctrinale, à savoir l'application de la peine de mort contre les trafiquants de drogue".

"Je ne parle d'un jeune qui serait pris dans un contrôle avec un gramme de drogue, celui-là, la justice le jugera selon la loi, mais je parle de ceux qui veulent détruire le pays", a-t-il expliqué.

Invité à donner son commentaire sur l'affaire des 701 kg de cocaïne saisis récemment au port d'Oran, M. Ouyahia a indiqué que "l'affaire est entre les mains de la justice, laissons la faire son travail".