Appel au président Bouteflika pour briguer un nouveau mandat: "un choix" qui servira les intérêts de l'Algérie

ALGER- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a estimé samedi à Alger que l'appel lancé par sa formation au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour briguer un nouveau mandat était "un choix qui servira les intérêts de la Nation et de l'Etat".

"Dans ces affaires d'intérêt national, nous n'avons pas pris position pour faire taire les rumeurs et nous avons pris une position pour un choix, qui nous semble en tant que famille politique importante sur la scène nationale, servira les intérêts de la nation et de l'Etat algériens", a-t-il déclaré dans une conférence de presse tenue à l'issue des travaux du Conseil national du RND.

Lire aussi: Présidentielle 2019: le Conseil national du RND adopte l'appel à candidature du Président Bouteflika

M.Ouyahia a souligné que le RND était "une famille politique qui est autonome dans ses positions'', ajoutant que son parti "n'a pas eu à consulter le président de la République pour lui lancer un appel pour la raison très simple qu'il est de son droit et devoir de faire une analyse de la scène politique nationale et des perspectives et des enjeux autour de l'élection présidentielle à venir".

"Notre appel s'inscrit dans un vaste mouvement d'appel qui est en train de monter et surgir, émanant de formations politiques, d'organisations syndicales et de la société civile et nous sommes intimement convaincus de notre position", a-t-il affirmé

A une question sur son éventuelle candidature à la présidentielle au cas où le président Bouteflika ne se présenterait pas à cette élection, M. Ouyahia a indiqué que son parti "est engagé dans une position et espère et fera tout pour la faire aboutir".