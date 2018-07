Deux bombes de confection artisanale détruites près de Bougara à Blida (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 21 juin 2018, deux (02) bombes de confection artisanale près de la commune de Bougara, wilaya de Blida/1 RM", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, "ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset/6 RM, 41 contrebandiers et saisi 10,2 tonnes de denrées alimentaires, deux (02) véhicules tout-terrain, un (01) fusil de chasse ainsi que divers outils d’orpaillage, tandis que des tentatives de contrebande de plus de 15700 litres de carburant ont été déjouées à In Guezzam/6 RM, El-Taref, Tébessa et Souk Ahras/5 RM".

Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi à Tlemcen/2 RM une grande quantité de kif traité s’élevant à deux (02) quintaux et 18 kilogrammes, alors que 14466 unités de différentes boissons ont été saisies à Tlemcen/2 RM et Ouargla/4 RM".

D’autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 73 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Annaba/5 RM, alors que 28 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen/2 RM".