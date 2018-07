Découverte d'une cache d'armes et de munitions près de la frontière algéro-malienne (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à la permanente vigilance de nos Forces armées, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, ce matin du 21 juin 2018, lors d'une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière algéro-malienne, à Adrar, dans la 3ème Région militaire, une cache d'armes et de munitions", précise-t-on de même source.