Destruction à Jijel d'un atelier de préparation d'explosifs et de six bombes de confection artisanale (MDN)

ALGER - Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit mercredi à Jijel un atelier de préparation d’explosifs, une quantité de munitions et six bombes de confection artisanale, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à El Aouana, wilaya de Jijel/5ème RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 juin 2018, un atelier de préparation d’explosifs, une quantité de munitions, six (6) bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des médicaments et divers objets", note le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont appréhendé à Sidi Bel Abbès/2ème RM, deux (2) narcotrafiquants en leur possession 8,8 kilogrammes de kif traité, tandis qu’ils ont intercepté, à Adrar/3 RM, un contrebandier et saisi 2700 paquets de cigarettes".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Batna et Guelma/5ème RM, deux (2) individus en possession d'un fusil de chasse, un pistolet de fabrication artisanale et une quantité de munitions, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à El-Kala/5 RM, des équipements de pêche illicite de corail et de plongée sous-marine ainsi que 1380 grammes de corail".