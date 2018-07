Enseignement de l’histoire de la Révolution algérienne: 3 manuels scolaires remis au ministère de l'Education

MASCARA - Trois manuels scolaires sur la Révolution du 1er Novembre 1954 et la résistance nationale contre l’occupation française conçus par le ministère des Moudjahidine ont été remis au ministère de l’Education nationale pour leur utilisation dans les trois paliers d’enseignement, a annoncé, mardi à Mascara, Tayeb Zitouni.

"Le ministère des Moudjahidine a conçu trois manuels scolaires sur la Révolution du 1er Novembre 1954 et la résistance nationale contre l’occupation française. Ces ouvrages ont été remis au ministère de l’Education nationale pour être utilisés dans les trois paliers d’enseignement", a indiqué le ministre à l’ouverture d’une conférence sur "Ahmed Zabana fierté des martyrs sur l'autel des sacrifices pour la liberté", organisée par le Centre national des études et des recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954.

Le ministre des Moudjahidine, qui a présidé les cérémonies marquant le 62ème anniversaire de l’exécution du chahid Ahmed Zabana, a indiqué que 32 documentaires sur des événements et des personnalités historiques de la Révolution algérienne ont été produits et remis aux médias nationaux audiovisuels en vue de leur diffusion.

Par ailleurs, Tayeb Zitouni a rappelé les actions menées par son département ministériel pour améliorer la prise en charge des moudjahidine et ayants-droit, citant en exemple notamment la numérisation du fichier national des moudjahidine et des ayants-droit, la réduction du nombre de documents constituant les différents dossiers et l’établissement de documents au niveau des directions de wilaya des moudjahidine.

Cette conférence historique a été marquée par des interventions sur la vie du chahid Ahmed Zabana suivies par la projection d’un documentaire sur son parcours dans le mouvement national jusqu’à son exécution par guillotine, le 19 juin 1956, dans la sinistre prison de Serkadji, à Alger.

Ahmed Zabana est né en 1926 dans la commune de Zahana, à Mascara. Il a adhéré, dans les années 40, au mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA) avant de rallier les rangs du MTLD puis arrêté en 1950.

A sa sortie de prison, il a pris part avec les chouhada Benabdelmalek Ramdane et Larbi Ben M’hidi à la préparation du déclenchement de la guerre de libération à Sig et Zahana, relevant de la wilaya de Mascara. Blessé le 8 novembre 1954, lors de la bataille de Ghar Boudjlida, dans la commune d’El Gaâda (Mascara), il a été arrêté et emprisonné.

Le martyr Zabana a été le premier condamné à mort guillotiné le 19 juin 1956 à la prison de Serkadji d’Alger.