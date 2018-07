100% de réussite des Ecoles des cadets de la Nation à l'examen du BEM (MDN)

Suite à l’annonce des résultats des épreuves du BEM, pour la session mai 2018, les 343 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa "ont enregistré d’excellents résultats avec un taux de réussite de 100%, avec une moyenne générale de 15,29/20, où trois (03) cadets ont obtenu leur BEM avec mention "Excellent", 118 l'ont obtenu avec mention "très bien" et 160 ont eu la mention "bien", tandis que le reste des cadets a obtenu la mention "assez-bien", précise la même source.

"Ces excellents résultats reflètent aussi bien les immenses efforts consentis par les Cadets de la Nation, que l’extrême intérêt et le soutien accordés par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire aux Ecoles des Cadets de la Nation, créées à la faveur de la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et qui ne cessent de bénéficier de son soutien précieux", note le MDN.

Ces exploits "confirment également le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent sur les Cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'ANP", souligne le communiqué.