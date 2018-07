Ecole supérieure d'infanterie de Cherchell: sortie de 9 nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers

TIPASA - Une cérémonie de sortie de neuf (9) nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers a eu lieu mardi à l’'Ecole supérieure d'infanterie Djelloul-Abidate de Cherchell (Tipasa) sous la présidence du Commandant des forces terrestres auprès de l'Armée nationale populaire (ANP), le général major Ahcene Tafer.

Les neuf promotions sortantes, baptisées au nom du Chahid Mohamed Boughendja, sont principalement constituées de la 49e promotion de session de perfectionnement, la 23e promotion de la session d'application, la 1ère promotion de la session d’aptitude militaire professionnelle de 2è degré formateurs, outre les 17e, 19e, 21e, 42e, 10e promotions spécialisées, entre autres, dans les sessions d'aptitude militaire professionnelle de 1er et 2e degré d'état-major, d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré et d'aptitude militaire professionnelle de 1er degré et 2e degré.

De hauts cadres de l'ANP, des moudjahidine et des familles d'élèves lauréats, ont pris part à cette cérémonie, aux côtés des autorités locales.

La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le commandant de l’école, le Général Rih El Djillali, qui a assuré dans son discours que les élèves de l’Ecole, de même que les diplômés sortants, sont "parfaitement conscients du contexte sécuritaire et interne et de ses enjeux et, de ce fait, déterminés à y faire face".

Il a aussi mis en exergue l’adaptation continuelle des programmes et des formations dispensés dans l’école. Ces formations s’appuient, a-t-il dit, sur l’exploitation de la technologie, afin de relever les défis qu’exigent l’évolution rapide dans le domaine militaire à travers le monde, en application des orientations du vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat major de l'Armée nationale populaire, le Général des corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah.

Après la prestation de serment, le Commandant des forces terrestres et des cadres de l'ANP ont procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion.

S’en est suivie la passation de l'emblème de l'école d'infanterie entre les promotions sortantes et celles entrantes, puis des exhibitions militaires.

Des "portes ouvertes" pour exposer des équipements et matériels du corps de l'infanterie ont été organisées à l’occasion, avant une cérémonie en l’honneur de la famille du Chahid Mohamed Boughendja.

Le Chahid Boughendja, dit El Haffaf, est originaire de la région de Cherchell. Il fait partie des meilleurs fils de cette Nation, ayant sacrifié leur vie pour son indépendance. Il rejoignit les rangs de l’Armée de libération nationale à l’âge d 24 ans, dans les monts Djebabra de la commune de Merad, dans la 3e zone relevant de la Wilaya IV historique. Outre sa maîtrise du français, le Chahid récitait couramment le Coran. Il occupait le poste de commissaire politique.

Il prit part à de nombreuses batailles, avant de tomber au champ d’honneur le 9 mars 1959, dans un accrochage entre les moudjahidine et l’ennemi français, au village Sidi Slimane, près de l’Oued Bouighssene de Hadjout.