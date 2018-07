Football : un projet ciblant à doter le stade 5-Juillet de billets nominatifs en cours d'étude

ALGER - Un projet révolutionnaire est en cours d'étude pour doter le stade 5-Juillet (Alger) de billets nominatifs et accessibles sur le net à partir de la nouvelle saison sportive, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab.

"Dans la continuité des importants travaux qui ont été effectués au stade 5-Juillet, nous sommes en train d'étudier la possibilité de doter cette enceinte de places nominatives, avec des billets qui seront accessibles sur le net. Les gens n'auront plus à faire la queue. Ils pourront accomplir cette démarche chez eux et se présenter au stade 5 minutes avant le début du match, et leur place sera là à les attendre" a indiqué le MJS en conférence de presse.

Toujours en quête de moderniser le grand stade olympique d'Alger, M. Hattab a ajouté que le projet qui est en cours d'étude comprend la possibilité de doter l'enceinte d'un système d'accès biométrique.

"C'est pour combattre le fléau de la violence dans les stades. Grâce à la carte d'identité biométrique, les individus considérés comme étant dangereux seront repérés au niveau du point d'accès et les mesures nécessaires seront prises", a expliqué le MJS.

Hattab a fait cette annonce au terme d'une visite d'inspection l'ayant conduit sur différents sites à Alger. Accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le MJS a commencé par visiter le chantier du stade de Douéra, puis celui de Baraki, avant de se rendre à la salle omnisports d'Alger-Plage, puis au terrain d'athlétisme de Bordj El-Kiffan, et d'achever sa visite par un crochet à la résidence universitaire du 19-Mai, à Bab Ezzouar.