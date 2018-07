Education: le débat sur le dossier de la réforme du baccalauréat "à l'ordre du jour"

Invitée dimanche soir de l`émission "Hiwar Essaa" (Débat de l'heure) de la Télévision algérienne", Mme Benghebrit a précisé que le "débat sur le projet de réforme du baccalauréat, soumis deux fois au gouvernement depuis 2016, "se poursuit toujours", ajoutant que les rencontres prévues avec le partenaire social (syndicats, associations de parents d'élèves) pour la présentation des propositions concernaient "l'aspect organisationnel et non le contenu".

La ministre a fait savoir que la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat "nécessite de prendre en compte l'évaluation continue de l'élève à partir de la deuxième année secondaire en accordant la priorité aux épreuves écrites de l'examen du baccalauréat pour éviter de gonfler les notes de l'élève lors de l'évaluation continue".

Le ministère de l'Education nationale avait présenté des propositions relatives à la réforme de l'examen du baccalauréat à l'issue d'un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il s`agit, entre autres, de la réduction du nombre de jours de l`examen de 5 à 3 avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d'évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme.

Concernant la préparation de l'année scolaire 2018-2019, Mme Benghebrit a indiqué que les inscriptions et la distribution des livres scolaires débuteront fin juin en cours coïncidant avec la manifestation "La semaine de l'Ecole", prévue du 25 au 30 du mois en cours.