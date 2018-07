20e anniversaire du Conseil de la nation: édition d'un numéro spécial 

Edité sous le titre "Le Conseil de la nation, 20 années de la création à l'habilitation", ce numéro de 113 pages comprend un dossier sur cette célébration, sous le parrainage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui met en exergue cette occasion, qui se veut un témoignage "de reconnaissance et de gratitude" et une halte pour faire le lien entre le parcours honorable du Conseil et ses aspirations et le rôle qui lui est assigné, à la lumière des dispositions de la nouvelle Constitution sanctionnant les réformes initiés par le président de la République.

Cet anniversaire, ajoute la revue dans ce sillage, est une opportunité pour méditer le parcours de cette instance, durant ces 20 années, à travers les réalisations enregistrées, les efforts consentis et les multiples contributions des hommes et femmes, membres de ses différentes législatures, depuis l'installation de sa première composante le 4 janvier 1998.

Lire aussi: Conseil de la Nation: présentation du projet de loi organique relative aux lois des finances

Un autre dossier illustré de photos retrace le parcours du Conseil de la nation et le bilan chiffré de ses activités législatives, de contrôle et culturelles depuis sa création jusqu'à 2017, outre un album photos des présidents qui se sont succédés à la tête de cette instance ainsi que les photos de ses membres.

Le numéro met en avant également les activités du président du Conseil, M. Abdelkader Bensalah et les activités de la chambre haute du Parlement sur le plan international, notamment sa participation aux réunions du Bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui, la 277e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union interparlementaire (UIP), la 12e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), le 3e congrès des présidents de parlements arabes et à plusieurs autres fora internationaux au cours desquels le Conseil a défendu les positions diplomatiques de l'Algérie et son approche pour le traitement des différentes questions internationales, régionales et continentales, notamment le règlement pacifique des crises et différends, le rejet de toute option militaire et le respect de la souveraineté nationale des pays.

Par ailleurs, le numéro spécial de la revue du Conseil de la nation a dédié un espace aux activités s'inscrivant au coeur des prérogatives législatives et parlementaires du Conseil et qui ont consacré le pluralisme, l'exercice démocratique et l'Etat des institutions à travers notamment l'adoption des projets de loi, la présentation par les membres du Gouvernement des grands projets en cours de réalisation dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, outre les questions orales et les sorties des différentes commissions du Conseil aux différentes wilayas et institutions.