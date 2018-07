Des ministres partagent la joie de l'Aïd el Fitr avec les enfants malades

Composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de la ministre de Solidarité nationale, de la Famille et des Conditions de la femme, Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, outre le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et des élus locaux, la délégation a rendu visite aux enfants malades de l'hôpital et les pensionnaires du centre des sans abri, leur offrant des cadeaux en signe de solidarité en cette occasion religieuse.

Lire aussi: Bensalah, Ouyahia et Bouhadja accomplissent la prière de l'Aïd el Fitr à la Grande Mosquée d'Alger

En marge de la cérémonie qui a eu lieu au centre des sans abri de Dely Brahim, M. Noureddine Bedoui a appelé le peuple algérien à profiter de cette occasion religieuse "pour favoriser les valeurs de la solidarité, de la paix et de la sérénité consacrées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika", "dans le but de relever tous les défis".

A cette occasion, le ministre de l'Intérieur a salué "l'ensemble des corps sécuritaires qui veillent sur la protection des frontières et la sécurité du pays et à garantir la quiétude du citoyen à travers le territoire national, dont les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et de la protection civile", mettant en avant "l'élan de solidarité" des citoyens ayant accompagné les différentes franges nécessiteuses durant le mois sacré et l'Aid El Fitr.

Pour sa part, Mme. Eddalia a précisé que cette visite "s'inscrit dans le cadre de l'action de solidarité initiée par le gouvernement", soulignant que "c'est un message fort illustrant la solidarité du gouvernement avec toutes les franges de la société". Elle a également appelé à "la consolidation des valeurs de la solidarité et de la cohésion sociale".

De son côté, M. Hasbellaoui a salué les efforts consentis par l'ensemble des membres du corps médical veillant sur les différentes structures de santé.