Education nationale: 740.000 candidats passent le concours national externe

ALGER- 740.000 candidats passent, mardi, le concours national externe pour le recrutement de professeurs d'enseignement primaires et des catégories administratives.

Ainsi, 80 % des futurs enseignants qui auront réussi le concours, selon M. Hamadou qui s'exprimait lundi à la Radio nationale, débuteront dès le mois de juillet une formation selon la spécialité dans les instituts de formation.

Il avait fait savoir, dans le même contexte, que les nouvelles recrues passeront cette formation durant les mois de juillet et d'août, ainsi que pendant les vacances. Pour les enseignants du primaire la formation sera sanctionnée par un mémoire.

Lire aussi: BAC 2018 : Internet coupé avant chaque épreuve, les Smartphones interdits La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit avait annoncé auparavant, que 8.586 postes sont à pourvoir entre professeurs d'enseignement primaire et d'autres catégories administratives.

En effet, Mme. Benghabrit avait indiqué que 3.378 postes concernent les professeurs d'enseignement primaire sur les 8.500 candidats à ce concours, 239 pour les conseillers d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l'éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

Hamadou avait relevé que depuis 2014, le ministère ne recrute que les licenciés, indiquant que la formation de 2 à 3 semaines, avant le mois de septembre, est destinée notamment pour la prise en charge de la classe et les aspects pédagogiques.

Lire aussi: Examen de fin de cycle primaire: 96,40% le taux de passage

Selon lui, les candidats à cette formation, qui s'étalera sur toute l'année, sont initiés à la prise en charge des élèves. Dans ce cadre, il est à noter que le ministère a récupéré 28 instituts de formation sur un total de 60 cédés initialement au ministère de l'Enseignement supérieur.

L'objectif escompté par le ministère est d'arriver à avoir un institut dans chaque wilaya.

A rappeler, par ailleurs, que le ministère de Education nationale avait annoncé auparavant la mise en œuvre d'un plan triennal de formation de 700.000 travailleurs du secteur. Ce plan porte sur le management, la didactique et l'enseignement. Il est également axé sur les nouvelles approches par les compétences et la gouvernance.