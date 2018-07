Institution de Yennayer fête nationale officielle, "résultat de l'évolution de la société algérienne"

ALGER - Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a affirmé lundi à Alger que l'institution de Yennayer comme fête nationale et officielle était "le résultat des interactions et de l'évolution de la société algérienne grâce aux réformes profondes initiées par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika".