Gaïd Salah souligne l'impératif d'une "exécution parfaite et stricte" du programme de préparation au combat

Gaïd Salah a entamé sa visite, s'inscrivant dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2017/2018 et dans la dynamique de ses visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, en se rendant au Secteur opérationnel Sud Tindouf, précise-t-on de même source.

En compagnie du général-major Saïd Chengueriha, commandant de la 3ème Région militaire, il a présidé la cérémonie de baptisation dudit Secteur au nom du chahid Ben Aïssa Kader Mouley Ahmed, en présence des membres de la famille du martyr auxquels un hommage a été rendu à cette occasion.

Le général de corps d'armée a, ensuite, tenu une rencontre avec le Commandement et l'état-major du Secteur, où il a prononcé une allocution d'orientation, dans laquelle il a mis l'accent sur "l'importance capitale" qu'il accorde à l'inspection périodique, des différentes unités mobilisées à travers l'ensemble du territoire national et réitéré "les efforts colossaux consentis dans le développement des capacités de l'Armée nationale populaire dans toutes ses composantes".

"Toutes les conditions nécessaires de réussite ont été réunies, et vous le savez, sous l'égide et grâce à l'appui indéfectible accordé par son excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'Armée nationale populaire. De même, tous les facteurs et les éléments de progrès professionnel ont été mis à disposition, en termes d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation", a souligné Gaïd Salah.

"Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d'esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années, sur plus d'un niveau, ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d'expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement, une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l'impératif de leur parfait accomplissement", a ajouté le chef d'état-major de l'ANP.

Le général de corps d'armée a affirmé que les éléments de l'ANP "demeureront la forteresse garantissant la sécurité de l'Algérie et de son peuple, en accomplissant les missions qui leurs sont assignées, avec détermination et persévérance".

" Nous sommes aussi sereins, à chaque inspection des éléments, des unités, des Régions et des Forces, que nous continuons d'exiger davantage d'efforts, au regard des défis qui se multiplient et qui s'accélèrent, car l'Algérie mérite, de la part de ses fils, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable, dans les faits et non pas par les discours. C'est de là qu'émane notre sérénité, car nous ressentons effectivement que l'Armée nationale populaire, est la véritable héritière de l'Armée de libération nationale", a-t-il relevé.

"Il n'y a, dès lors, aucune crainte pour un pays dont les éléments de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale, et qui considèrent la valorisation de ses enseignements étant un phare qui éclaire et illumine leurs pas vers l'acquisition de plus de puissance et de force avec laquelle l'Algérie est toujours omnipotente et souveraine et dont l'unité populaire et territoriale est sauvegardée", a indiqué le général de corps d'armée.

Le chef d'état-major de l'ANP a conclu son allocution en affirmant: "Tels sont les principes dont nous ne nous lasserons jamais, et je mets l'accent sur cela, nous ne nous lasserons jamais d'ancrer les fondements et les nobles valeurs dans les esprits des fils de l'Armée nationale populaire, qui est d'autant plus fière de son histoire nationale et des valeurs de sa Glorieuse Révolution de Libération, qu'elle restera le garant des missions qui lui ont été assignées avec détermination, persévérance, compétence et mérite, honorant le message des valeureux chouhada, et sauvegardant éternellement l'acquis de souveraineté, de liberté et l'indépendance nationale de l'Algérie".

Après avoir suivi un exposé global présenté par le commandant du Secteur, le général de corps d'armée a donné "un ensemble d'instructions et d'orientations, qui visent dans leur ensemble l'impératif de redoubler d'effort dans l'exécution parfaite et stricte du programme de préparation au combat à travers toutes les unités du Secteur opérationnel", note le communiqué.