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Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |05/02/2017

USD 1$ in 107.77 in 114.35
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JPY 100¥ in 95.28 in 101.11
GBP in 135.00 in 143.28

 

 

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05/02/2017 22:57

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ALGÉRIE

Les membres des permanences de la HIISE installés à partir de mercredi
ALGER- La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) procédera, du 08 au 16 février 2017, à l'installation des membres des permanences aux niveaux local et à l'étranger, a indiqué dimanche un communiqué de…

Importance du "service élections" dans le succès de l’opération électorale

Libye: Messahel réitère la position constante de l'Algérie pour un règlement politique de la crise

Les vols vers Alger déroutés vers d'autres aéroports en raison des vents violents (Air Algérie)

Listes des candidats aux législatives: les dispositions relatives au formulaire de souscription de…

La 7e législature marquée par l'adoption des textes des réformes et la révision de la Constitution

Législatives 2017: les modalités du retrait du formulaire de déclaration de candidature définies au…

Benboulaïd n’est pas uniquement le lion des Aurès, mais celui de toute l’Algérie

Appel à annuler la condition de 4% des suffrages exprimés lors des législatives précédentes

Lancement prochain d’une consultation nationale sur l’évaluation pédagogique

Candidatures aux législatives 2017: le retrait des documents et le dépôt des dossiers dès ce samedi

Recrutement documentaliste

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية

الجزائر (وأج) - سكان حي القصبة بالتنس يناشدون السلطات و الجهات المعنية،لصون و بصفة استعجالية ،هذا الإرث الحضاري ، الناطق بتاريخ المنطقة .

غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016
غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016

الجزائر (وأج)- شملت عمليات الرقابة الجبائية التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016 قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثره...

مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر
مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر

الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...

تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...

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SPORTS

CAN-2017: 5e titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1
LIBREVILLE - Le Cameroun s'est adjugé son cinquième titre de champion d'Afrique de football en battant 2 à 1 (0-1) l'Egypte, déjà sept fois vainqueur, en finale, dimanche, à Libreville. Les Camerounais, couronnés pour la dernière…

Lancement du premier championnat national de rugby benjamins et minimes fin février

JAJ-2018 à Alger : l'ACNOA satisfaite de l'état d'avancement des préparatifs

Voile : le CN Tipasa en tête du classement national

Ligue 1 (18e j): l'ESS trébuche à domicile, la JSS revient à un point

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

CAN-2017: 5e titre pour le Cameroun qui bat l'Egypte 2-1
LIBREVILLE - Le Cameroun s'est adjugé son cinquième titre de champion d'Afrique de football en battant 2 à 1 (0-1) l'Egypte, déjà sept fois vainqueur, en finale, dimanche, à Libreville. Les Camerounais, couronnés pour la dernière fois en 2002, ont…

Football: "le président de la FAF doit rendre des comptes aux pouvoirs publics"

CAN-2017 (Finale): l'Egypte et le Cameroun en quête d'une gloire perdue

‘‘Je pensais que Leekens me ferait plus jouer lors de la CAN’‘

Classement des buteurs: Nakoulma (Burkina Faso) et Kabananga (RD Congo) en tête

Antar Yahia encense le gardien égyptien El Hadary

L'Egype se qualifie pour la finale de la CAN-2017

Ghana-Cameroun: les Black stars revanchards, visent une 8e finale

Les dirigeants africains dénoncent des droits de diffusion télévisuelle "prohibitifs"

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

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MONDE

Plus de 150 mosquées britanniques ouvertes au public
LONDRES - Plus de 150 mosquées à travers le Royaume-Uni ont ouvert leurs portes au public de différentes confessions, dimanche, afin d’expliquer les vraies préceptes et valeurs de l’Islam, selon les organisateurs. Ils…

Il est de l'intérêt de l'humanité de rester à l'écoute de l'Afrique

Roumanie: abrogation du décret sur la corruption, manifestations pour la démission du gouvernement

Ressources du Sahara Occidental: WSRW salue la décision de l’UE de respecter le droit international

Palestine: le regain d’activités de colonisation israélienne, un mépris flagrant pour le droit…

Le sommet européen de La Valette en partie consacré aux questions migratoires

L'UE tiendra compte du statut "distinct et séparé" du territoire du Sahara occidental

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