Algérie Presse Service

05/02/2017 22:57
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الجزائر (وأج) - سكان حي القصبة بالتنس يناشدون السلطات و الجهات المعنية،لصون و بصفة استعجالية ،هذا الإرث الحضاري ، الناطق بتاريخ المنطقة .
الجزائر (وأج)- شملت عمليات الرقابة الجبائية التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016 قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثره...
الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...
الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...
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