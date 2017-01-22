Algérie Presse Service

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Taux de change actuels du Dinar Algérien |15/01/2017

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22/01/2017 03:19

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ALGÉRIE

M. Messahel met l'accent sur les efforts de l'Algérie pour impulser le processus de paix et de réconciliation nationale en Libye
LE CAIRE- Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé samedi au Caire (Egypte) que l'Algérie avait, dès le début de la crise, intensifié ses…

Les pays voisins de la Libye saluent au Caire les efforts de l'Algérie pour le règlement de la…

L'Algérie abritera la prochaine réunion ministérielle des pays voisins de la Libye

Messahel s'entretient au Caire avec le chef de la diplomatie tunisienne sur les derniers…

La HIISE se réunit dimanche, marquant son entrée en fonction en prévision des échéances de 2017

Six éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Boumerdès (MDN)

Un terroriste neutralisé à El Milia dans la wilaya de Jijel (MDN)

52e anniversaire de la révolution palestinienne: appel à la poursuite de la lutte et à…

Réunion des pays voisins de la Libye: Messahel au Caire

Arrestation de 68 immigrants clandestins dans le sud et l'ouest du pays (MDN)

Education nationale: une conférence nationale mi-février pour améliorer le travail des inspecteurs

Recrutement documentaliste

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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...

حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره
قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره

الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,

زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين
زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين

الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,

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SPORTS

Coupe de la ligue féminine Mobilis (1/2 finale aller): l'ASE Alger Centre bat le MZ Biskra 1-0
ORAN- L'équipe féminine de l'ASE Alger Centre s'est imposée face au M Zibane Biskra (1-0) lors de la 2ème demi-finale aller de la coupe de la ligue Mobilis de football, disputée samedi au stade de Reghaia à Alger. Unique but de…

Football / Ligue 2 Mobilis (17e journée) : l'ASO Chlef et le WA Boufarik se neutralisent (2-2)

Football / Ligue 1 Mobilis (16e journée) : résultats et classement

Bensebaïni forfait face au Sénégal

Raouraoua membre de la commission des finances de la FIFA

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

CAN-2017 (Gr.B) Algérie : entraînement des Verts à Moanda sans quatre joueurs
FRANCEVILLE (Gabon)- La sélection algérienne de football a effectué samedi (18h00) une séance d'entraînement au stade de Moanda, sans quatre joueurs, à 48 heures du match face au Sénégal lundi au stade de Franceville (20h00) comptant pour la 3e…

CAN-2017 (Gr. B/3e journée) Sénégal-Algérie: le Botswanais Joshua Bondo au sifflet

Bensebaïni forfait face au Sénégal

CAN-2017 (Gr. B) Algérie : "Nous devons garder la tête haute" (Mesbah)

(Gr. B) Algérie: l’avenir de Leekens en pointillé

(Gr.B) Algérie : la presse étrangère " déçue" par la prestation des Verts

(Gr.B) Sénégal-Algérie: les "Lions" visent la passe de trois

Algérie (Gr B): deux possibilités pour se qualifier au 2e tour

Algérie-Tunisie (1-2): les Verts ne font plus peur

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MONDE

Le PAP condamne les traitements "inhumains" infligés à sa vice-présidente par les autorités marocaines
MIDRAND (Afrique du Sud) - Le bureau de Parlement Panafricain (PAP) a "vivement" condamné les traitements "inhumains et dégradants" infligés par les autorités marocaines à l'encontre de la députée sahraouie et…

Bombardement accidentel d'un camp de déplacés au Nigeria: le bilan pourrait s'alourdir à 236 morts

Conflit Syrien : Astana fin prête pour accueillir les pourparlers sur la Syrie

Affaire du bateau Key Bay : le Front Polisario porte plainte auprès des Douanes françaises

Autriche: arrestation d'un homme soupçonné de préparer un attentat

Début de la réunion des pays voisins de la Libye au Caire

Trump promet « de rendre sa grandeur à l’Amérique » dans son premier discours à la nation

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