Algérie Presse Service

16/01/2017 16:30
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الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...
الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.
الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,
الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,
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