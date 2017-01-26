Algérie Presse Service

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Taux de change actuels du Dinar Algérien |22/01/2017

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26/01/2017 12:29

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ALGÉRIE

Les blogueurs poursuivis en justice ont enfreint la loi
ALGER - Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh a affirmé mercredi à Alger que les blogueurs poursuivis en justice avaient enfreint la loi. Les blogueurs poursuivis en justice ‘‘sont des individus qui ont enfreint…

Les relations algéro-françaises sont soutenues par un dialogue politique très étroit

Lamamra mène des consultations politiques à Addis Abeba

Le coordonnateur résident de l'ONU salue le respect "constant" par l'Algérie de ses engagements

Examen des projets de loi portant organisation judiciaire et code de procédure pénale

La réforme de la justice jette les fondements de l'Etat de droits

La dignité des ressortissants et réfugiés des pays africains en Algérie est préservée (CRA)

La "lutte collective" des pays frontaliers et partenaires de la Libye contre le terrorisme au coeur…

Plus 8,8 millions mines de l'ère coloniale détruites, fin des opérations de déminage

Le président Bouteflika charge Sellal de le représenter au sommet sur la Libye à Brazzaville

Messahel souligne la nécessité pour la Libye d'avoir des institutions "fortes"

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...

حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره
قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره

الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,

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ECONOMIE

Cérémonie de distinction des lauréates du concours national sur l'entrepreneuriat féminin: intervention de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Meslem

Entrepreneuriat féminin: pour augmenter le taux d'accès de la femme au monde du travail
ALGER - L'entrepreneuriat féminin constitue l'un des mécanismes visant à augmenter le taux d'accès de la femme au monde du travail, a déclaré mercredi à Alger la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la…

Numérisation de l’activité douanière début 2018 (DG)

Poisson: Stagnation de la production nationale

Renouvellement partiel des membres du Conseil de la concurrence

USA: l’EIA s’attend à un boom des exportations américaines de GNL en 2017

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SPORTS

Championnat africain de rafle: coup d’envoi de la 1e édition à Mostaganem
MOSTAGANEM - Le coup d'envoi du premier championnat d'Afrique de rafle a été donné, mercredi, à la salle omnisports "Charef Khattab" de Mostaganem dotée de quatre terrains, avec la participation de 70 sportifs et sportives de…

Algerian Olympic and Sports Awards: la troisième édition jeudi à Alger

Le MJS veut dynamiser les EPIC placés sous sa tutelle

Ligue 1 (17e j): le leader renoue avec la compétition par un derby palpitant

Ligue 2 Mobilis: plusieurs chocs à l'affiche de la 18e journée

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

Une participation "médiocre" nécessitant une évaluation "dans le calme"
TIPASA- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a qualifié, mardi à Tipasa, la participation de la sélection algérienne de football à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN2017) de "médiocre", nécessitant une évaluation "dans le…

Programme des quarts de finale

"Nous avons raté notre participation"

Algérie: hécatombe de blessures chez les Verts

L'Algérie éliminée au premier tour pour la 7e fois

Groupe "B": Algérie, la grosse désillusion

Groupe B/3e journée: l'Algérie éliminée, la Tunisie qualifiée

(3e journée - groupe B): le onze algérien contre le Sénégal

Le peuple attend de vous une "réaction d'hommes", lance Antar Yahia à l'adresse des Verts

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

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MONDE

Le Conseil de sécurité ne prend aucune mesure sur les colonies israéliennes
NEW YORK (Nations-Unies) - Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a adopté aucune mesure lors d'une réunion à huis clos mercredi qui portait sur l'annonce mardi par Israël d'un projet de colonies en Cisjordanie, la plus…

Ligue des uléma du Sahel: les participants se félicitent de la Déclaration de N'djaména

Affaire du Key Bay: le Polisario protestera auprès des autorités belges et européennes

La détention arbitraire d'étudiants sahraouis dans les prisons marocaines dénoncée

Ligue des ulémas du Sahel: revoir le discours religieux pour prévenir l'extrémisme

Le Maroc est le bienvenu dans l'UA s'il respecte les dispositions de son Acte constitutif

Nécessité de contribuer "activement" à la diffusion des valeurs de la paix

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