Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |29/01/2017

USD 1$ in 108.16 in 114.76
EUR 1€ in 115.42 in 122.51
JPY 100¥ in 93.88 in 99.63
GBP in 135.73 in 144.01

 

 

SITES RÉGIONAUX

 
 
 
 

30/01/2017 00:49

  Suivez toute l’actualité sur :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube  

GICA
PUBLICITÉ
:
  1. Dernières infos
  2. L'actualité en bref
  3. Les plus lus

VOIR PLUS

ALGÉRIE

Sami Abou Zouhri salue le rôle de l'Algérie dans le soutien de la cause palestinienne
ALGER - Le porte-parole du mouvement palestinien Hamas, Sami Abou Zouhri, a salué dimanche le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Dans une déclaration au terme d'une entrevue avec Amar Ghoul, président du…

La Police algérienne a franchi d'importants pas en matière de respect droits de l'homme

Le processus de réforme de l'Union africaine s'impose comme une nécessité

Sellal s'entretient à Addis Abeba avec le secrétaire général de l'ONU

La réforme de l’UA "ne doit pas toucher aux principes fondamentaux" de l’organisation

Reprise du pocès en appel du baron de la drogue évadé de prison d'El Harrach: requalification des…

Arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès (MDN)

La grève des huit jours a été un genre de référendum où le peuple a exprimé son attachement à la…

M. Sellal s'entretient à Addis Abeba avec son homologue éthiopien

Mme Karadja souligne l'importance du MAEP dans l'amélioration de la gouvernance en Afrique

M. Sellal prend part à Addis-Abeba aux travaux du sommet du MAEP

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

Voir plus

Les dossiers de l'APS

kiosque des journaux

﻿

TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر
مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر

الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...

تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...

حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

CONSULTEZ APS VIDEOS

ECONOMIE

L'actualité en bref

voir plus

Toute l’actualité
TOUTE L'ACTUALITÉ EN PHOTOS
Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpg

CONSULTEZ APS PHOTOS

SPORTS

Championnat d'Algérie (juniors): les lutteurs d'Alger s'illustrent
ALGER - Les lutteurs de la Ligue d'Alger se sont illustrés aux épreuves du championnat d'Algérie (juniors), disputées vendredi et samedi à la salle omnisports Tahar-Belakhdar de Chéraga (Alger). La ligue d'Alger s'est distinguée…

Ligue 1 Mobilis: le MC Alger peine à dicter sa loi dans les derbies

Championnat d'Afrique de rafle à Mostaganem: l'Algérie remporte le titre

"L'Algérie a perdu son âme"

Tennis / Tournoi ITF juniors: l'Algérien Rihane exempté du premier tour des qualifications

L'actualité en bref

Voir plus

31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

"L'Algérie a perdu son âme"
PARIS- Le technicien Patrice Neveu, ancien sélectionneur de la RD Congo, de la Guinée et de la Mauritanie, a estimé que l'équipe algérienne, éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon, avait perdu son âme et…

52 buts, total correct pour un premier tour

L'Algérie 2e meilleure attaque et 2e plus mauvaise défense

L'Algérie termine à la 10e place du tournoi

Algérie, Côte d'Ivoire et Gabon, les grosses déceptions du 1er tour

Kabananga meilleur buteur du 1er tour, Slimani et Mahrez co-dauphins

Une participation "médiocre" nécessitant une évaluation "dans le calme"

Programme des quarts de finale

"Nous avons raté notre participation"

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

Toute l’actualité
Les cahiers multimédia de l’APS

CONSULTEZ TOUS LES CAHIERS

MONDE

Le MAE libyen qualifie de positif le sommet du Comité de haut niveau de l'UA à Brazzaville
ADDIS-ABEBA - Le sommet du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye qui s'est tenu vendredi dernier à Brazzaville (République du Congo) a été "très positif pour les efforts en vue de résoudre la crise libyenne", a…

L’Afrique est la première victime du réchauffement climatique

Le président Trump appelé à revoir sa position sur El-Qods occupée

Sellal prend part à la retraite des chefs d'Etat et de gouvernement africains consacrée à la…

28e sommet de l’UA: paix, sécurité, élection et réforme de l’Organisation au menu

Grande consternation aux Etats Unis après les mesures de Trump contre les musulmans et les réfugiés

MAEP: l'algérien Mustapha Mekideche distingué pour ses efforts fournis à la tête du Panel…

L'actualité en bref

Voir plus

ANSAMED

Toute l’actualité

SOCIÉTÉ

Des mesures seront prises pour lutter contre la violence en milieu scolaire
JIJEL - Des mesures seront prises pour lutter contre la violence en milieu scolaire, a affirmé dimanche à Jijel la ministre de l’Education Nationale, Nouria Benghabrit. Dans une conférence de presse qu'elle a animée en…

41 morts suite à l'inhalation du monoxyde de carbone depuis début janvier

Afflux record de visiteurs sur la station climatique de Tikjda

Les parkings anarchiques continuent de proliférer à Alger

Accidents de la circulation: 5 morts et 4 blessés en 24 heures

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

RÉGIONS

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

CULTURE

Le TRO Abdelkader Alloula reprend ses activités après une interruption de 5 mois
ORAN - Le théâtre régional d’Oran "Abdelkader Alloula" reprend officiellement ses activités culturelles à partir du 1er février prochain avec au menu cinq pièces, a-t-on appris dimanche de sa chargée de communication, Sana Zaoui.…

"Tahqiq fel djenna" de Merzak Allouache primé au Festival des programmes audiovisuels à Biarritz

Alger accueille "La nuit des idées"

Le groupe de musique jazz pop "Dam'nco" galvanise le public algérois

Le groupe "Nessma" en concert à Alger

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

SANTÉ - SCIENCE & TECHNOLOGIE

L'actualité en bref

Voir plus

TOUTE L’ACTUALITÉ
banner-aps

  Copyright © 2014 ALGÉRIE PRESSE SERVICE - Tous droits réservés - Version Bêta
  Avenue des frères Bouadou, Bir Mourad Rais - Alger, Algérie | Tél : +213 (0) 23 56 96 90 / 91-92-93-94-95-97 | Fax : +213 (0) 23 56 96 47 / 63 | Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.