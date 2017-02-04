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Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |29/01/2017

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04/02/2017 03:05

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ALGÉRIE

Identification des trois terroristes éliminés à Illizi (MDN)
ALGER - Les trois (03) terroristes narcotrafiquants éliminés suite à l'opération menée, mercredi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone d'El Hamra, wilaya d'Illizi, ont été identifiés, indique…

L’Algérie, partenaire solide qui joue un rôle constructif dans la région

ANP: 5 terroristes abattus et 5 autres arrêtés en janvier 2017

Lamamra reçoit le président du Conseil constitutionnel français

Les dépouilles des deux victimes algériennes de l'attentat de Québec rapatriées le 4 février (MAE)

Législatives 2017: révision exceptionnelle des listes électorales du 8 au 22 février

Messahel s'entretient à Doha avec le ministre des Affaires étrangères qatari

Entrée en vigueur en 2019 du mécanisme de contrôle constitutionnel (Medelci)

Medelci s'entretient avec son homologue français

Sellal reçoit le président du Conseil constitutionnel français

Convocation du corps électoral: le processus de l'élection des membres de l'APN enclenché

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية

الجزائر (وأج) - سكان حي القصبة بالتنس يناشدون السلطات و الجهات المعنية،لصون و بصفة استعجالية ،هذا الإرث الحضاري ، الناطق بتاريخ المنطقة .

غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016
غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016

الجزائر (وأج)- شملت عمليات الرقابة الجبائية التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016 قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثره...

مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر
مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر

الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...

تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...

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ECONOMIE

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SPORTS

Ligue 1 Mobilis (18e j): le MC Alger bat le CA Batna (2-1)
ALGER - Le MC Alger a battu le CA Batna (2-1) vendredi au stade Sefouhi (Batna) pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Les buts de la rencontre ont inscrits par Seguer (17') et Nekkach…

Championnat d'Afrique 2019 de Tir Sportif à Batna

Ligue 1 (18e j): la JS Saoura rejoint l'ES Sétif en tête du classement

Ligue 1 Mobilis (18e j): l'USM El-Harrach bat la JS Kabylie 1-0

AG élective de cyclisme: Fezouine et Kerboua candidats à la présidence de la FAC

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

‘‘Je pensais que Leekens me ferait plus jouer lors de la CAN’‘
BRUXELLES - L'international algérien, Sofiane Hanni, s'est dit ‘‘content’‘ d’avoir découvert la Coupe d’Afrique, malgré l’élimination bien trop précoce des Verts dans cette épreuve qui se poursuit au Gabon, ajoutant qu'il ne regrettait pas d'y avoir…

Classement des buteurs: Nakoulma (Burkina Faso) et Kabananga (RD Congo) en tête

Antar Yahia encense le gardien égyptien El Hadary

L'Egype se qualifie pour la finale de la CAN-2017

Ghana-Cameroun: les Black stars revanchards, visent une 8e finale

Les dirigeants africains dénoncent des droits de diffusion télévisuelle "prohibitifs"

Sélection algérienne : "Les individualités ne forment pas forcément une bonne équipe", estime Halilhodzic

(quarts de finale): l'Egypte bat le Maroc 1-0 et se qualifie en demi-finale

"L'Algérie a perdu son âme"

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

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MONDE

Palestine: le regain d’activités de colonisation israélienne, un mépris flagrant pour le droit international
LONDRES - La dernière annonce par l'occupant israélien de construire 3 000 nouveaux logements dans des colonies illégales en Cisjordanie occupée, est un ‘‘mépris flagrant’‘ pour le droit international, a dénoncé…

Le sommet européen de La Valette en partie consacré aux questions migratoires

L'UE tiendra compte du statut "distinct et séparé" du territoire du Sahara occidental

Polisario: adhésion du Maroc à l'UA sans préalable est une victoire pour la cause sahraouie

Migration: un accord UE-Libye sur le renvoi des réfugiés en passe de se concrétiser

L'ONU se félicite de la coopération renforcée avec l'UA et l'IGAD

"En adhérant à l'UA, le Maroc est appelé à s'engager à la mise en œuvre complète du plan de paix au…

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SOCIÉTÉ

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CULTURE

Les Merles et Mother donnent un spectacle "spirituel" à Alger
ALGER - L'orchestre algérois "Les Merles" et le groupe "Mother", dirigé par la Hollandaise Sandra Malcoln, ont donné jeudi soir à Alger un spectacle musical empreint de spiritualité et d’harmonie devant un public fasciné. Les…

"L'aube Ismaël" adaptée de l'œuvre de Mohammed Dib présentée à Alger

Ouverture à Alger des journées culturelles "Le Sahara inspire"

Constantine: un atelier de formation consacré aux arts de la marionnette

"Ben M'hidi" sortira en septembre 2017

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SANTÉ - SCIENCE & TECHNOLOGIE

Cancer de la prostate: l'hormonothérapie accroit les chances de survie
WASHINGTON - Les hommes dont le cancer de la prostate réapparaît après une ablation de la glande accroissent nettement leurs chances de survie s'ils sont traités, en plus d'une radiothérapie standard, avec une hormonothérapie…

Jumelage inter hôpitaux: plus de 950 consultations effectuées dans le Gourara

Plus de 1.400 zones humides recensées en Algérie

Oncologie: 25 accélérateurs fonctionnels dans le secteur public

Lutte contre le cancer: l'Algérie a réalisé des "avancées remarquables"

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