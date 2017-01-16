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Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |08/01/2017

USD 1$ in 108.54 in 115.17
EUR 1€ in 114.97 in 122.02
JPY 100¥ in 93.35 in 98.07
GBP in 134.32 in 142.55

 

 

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16/01/2017 16:30

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ALGÉRIE

Les portes du dialogue ouvertes devant la communauté universitaire
ALGER - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé lundi à Alger que les portes du dialogue étaient encore ouvertes devant les étudiants pour la prise en charge de leurs…

Des parlementaires libyens saluent le rôle actif de l'Algérie pour une solution politique à la…

Décès de Charles-Henri Favrod, journaliste et écrivain suisse ami de la Révolution algérienne

Valoriser les monuments de la Révolution libératrice pour immuniser les générations

"Ma visite en Algérie est une occasion pour trouver une solution à la crise" libyenne

Décès de l'ancien président Roman Herzog: Bensalah signe le registre de condoléances à l'ambassade…

Il y a beaucoup de possibilités pour renforcer la coopération algéro-néerlandaise (MAE Pays-Bas)

Messahel s'entretient avec des parlementaires de la chambre des représentants de Libye

Les prochaines élections, une halte pour révéler la "force de l'Algérie et la cohésion de son…

Les relations algéro-tunisiennes sont solides" et bâties sur la "confiance mutuelle"

L’Egypte est "fière" de ses relations avec l’Algérie (MAE égyptien)

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...

حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره
قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره

الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,

زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين
زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين

الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,

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ECONOMIE

Conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des douanes pour l'année 2016: intervention du Directeur des relations publiques et de l'information de la DGD, Djamel Brika

Légère baisse des recouvrements douaniers en 2016
ALGER - Le montant des recouvrements douaniers s'est établi à 991 milliards de dinars en 2016, en baisse de 0,98% par rapport à 2015, sur fond du recul des importations de près de 10% durant l'année dernière, a indiqué lundi la…

Ouverture à Alger de la 11e édition du SIEL Algérie

Accord d'association Algérie-UE: plus de 700 milliards DA de manque à gagner de…

L'Ecole nationale du Trésor fin prête en 2018

La modernisation de l'administration locale se poursuivra à un rythme "plus…

L'actualité en bref

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SPORTS

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

Rais M'bolhi, l'éternel atout majeur des Verts
FRANCEVILLE (Gabon - Remarquable, impérial, époustouflant... les qualificatifs n'ont pas manqué dimanche pour décrire la prestation du gardien de but de l'équipe algérienne de football Rais M'bolhi, évitant à lui seule la défaite face au Zimbabwe…

Algérie-Zimbabwe (2-2): les choix contestés de Leekens

La presse algérienne "déçue" après l'entrée ratée des Verts face au Zimbabwe

Algérie-Zimbabwe (2-2) : les Verts à deux visages évitent la défaite

Groupe B (1ère J): l'Algérie et le Zimbabwe se neutralisent 2-2

La CAF s'excuse pour l'absence d'hymnes avant Burkina Faso-Cameroun

(GR-B/1re j) Algérie-Zimbabwe: entamer la compétition par un succès

Algérie-Zimbabwe : Leekens tient son onze contre les Warriors

Ali Bango donne le coup d'envoi de la compétition

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

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MONDE

La France doit sans tarder reconnaître l’Etat de Palestine
PARIS - La France doit "sans tarder" reconnaître l’Etat de Palestine dans ses frontières de 1967 avec al-Qods-Est comme capitale, a indiqué lundi l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). "La France doit cesser…

Bahreïn: violence et indignation après l'exécution de trois individus pour attentat

Conférence de Paris sur le Proche-Orient: Mahmoud Abbas salue la déclaration de clôture

Question palestinienne: la communauté internationale réaffirme à Paris la solution à deux Etats

Question palestinienne: la communauté internationale réaffirme à Paris la solution à deux Etats

Le transfert de l'ambassade américaine serait "une provocation"

Lamamra: seule la satisfaction des droits des Palestiniens peut ouvrir une nouvelle ère pour les…

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