Algérie Presse Service

01/01/2017 09:27
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الجزائر (وأج) - نظم عدد من منتجي الأفلام المتحركة بالجزائر أيام الفيلم المتحرك للتعريف بهذا النوع من الإنتاج السينيمائي الذي بإمكانه أن يحقق اكتفاء ذاتيا للجزائر من ...
الجزائر (وأج) - وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2017، كما ترأس مجلس الوزراء الذي درس وصادق على عديد مشاريع القوانين في مجالات مختلف...
الجزائر (وأج) - عبر الكثير من المنتجين لمختلف المواد الغذائية المشاركين في معرض الانتاج الجزائري، عبروا عن رغبتهم في تعزيز تواجدهم في الأسواق الخارجية ، خاصة في حالة...
الجزائر (وأج) - أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة التحاق الجزائر بركب الدول الناشئة سنة 2019 ، وهذا خلال تدشينه الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك في...
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